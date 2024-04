Tredici milioni per altri 500 stalli da Marina centro fino a Miramare

Il parcheggio Tripoli e gli altri. Il cantiere che prenderà il via tra un mese in piazza Marvelli non è l’unica soluzione alla mancanza di parcheggi in zona mare. Sono in progettazione altre soluzioni e ci sono già i soldi per attuarle. Per l’esattezza 13 milioni di euro. I progetti sono legati al Metromare e mirano a potenziare le aree di parcheggio a ridosso delle principali fermate. Ma serviranno anche ai riminesi diretti al mare e ai turisti.

Tra i primi interventi, che partiranno dopo l’estate, quello previsto in piazzale Medaglie d’oro, subito a monte di piazzale Kennedy. Il progetto prevede un aumento di posti auto stimato in circa 130 nuovi stalli. Non pochi, se si pensa che attualmente la dotazione ne prevede 111. Allo stesso modo si andrà a intervenire su altri parcheggi esistenti per potenziarli. Un esempio è il parcheggio in via Chiabrera, dove ci sarà un consistente aumento degli stalli. In tutto le aree di sosta potenziate saranno 5. Tra queste ci sarà il parcheggio nella zona del parco Pertini di Rivazzurra dove il numero attuale di posti auto, 150, verrà quasi raddoppiato arrivando a circa 270. Nella zona di via Poerio Palazzo Garampi aindrà a trattare un terreno per realizzare un parcheggio da circa 250 posti, su due livelli.

All’appello manca l’area in via Cavalieri di Vittorio Veneto, vicino alla fermata del Metromare e funzionale anche per la sua vicinanza al mare e all’aeroporto. I denari ci sono già, la progettazione prosegue e si attendono le ruspe, ma non subito. In piazzale Medaglie d’oro l’obiettivo è invece è partire subito dopo la stagione estiva, per poter gestire così al meglio la concomitanza con i lavori in piazza Marvelli.