Tredici scuole della Valmarecchia in rete per i negozi del territorio

Contrastare gli acquisti online con un progetto per promuovere lo shopping sul territorio e aiutare le scuole locali. E’ questo l’obiettivo di ‘Valore Scuola’, l’iniziativa sociale di Valore Romagna a sostegno della didattica locale. Gli istituti della Valmarecchia che aderiscono al progetto, rilasciando direttamente alle famiglie dei ragazzi una card gratuita di Valore Romagna, riceveranno ogni anno un bonus in denaro sulla base (e in percentuale) degli acquisti effettuati dalle famiglie, nei negozi aderenti al circuito. Più acquisti sul territorio, più soldi arriveranno alla scuola. Una vera e propria rivoluzione che, ponendo al centro l’economia locale, mette a sistema tutti i comparti di una comunità. Accanto alla scuola media Battelli di Novafeltria, tra i primi istituti scolastici a sposare l’iniziativa ci sono i plessi di Talamello e San Leo. Tredici scuole in tutto per più di 900 ragazzi.

"L’obiettivo – spiegano i promotori Marco Fratta, Basilio Martorana e Simone Bertozzi _ è quello di coprire in pochi mesi l’intero territorio, da Santarcangelo fino a Montecopiolo. Vogliamo costruire un valore circolare. Chi farà acquisti in un negozio di paese, oltre a ricaricarsi in modalità cashback, sosterrà la scuola". Continua Bertozzi: "Lo fanno già i grandi colossi come Amazon, da anni impegnati con iniziative simili sociali. Con questo progetto vogliamo dare gli stessi strumenti ai piccoli negozi. Non solo quindi ricarica in modalità smac, ma un vero e proprio sistema che finanzia e sostiene automaticamente un comparto strategico come la scuola". Ad oggi la piattaforma di Valore Romagna, conta 5mila iscritti.

Rita Celli