Tredici varchi. Ecco dove

Per il centro storico i varchi sono 10: via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia (22-6 del mattino); via Dante Alighieri (9-12 e 16-19,30); via XXII Giugno intersezione con via Angherà (9-12 e 16-19,30); via Bertani (9-12 e 16-19,30); Corso Papa Giovanni XXIII (tutto il giorno); Corso d’Augusto prima di via Ducale (20,30– 7,30); Corso d’Augusto dopo intersezione con via Ducale (7,30–20,30); via Castelfidardo (9-12 e 16-19,30); via Michele Rosa (9-12); via d’Azeglio intersezione con via Circonvallazione Occidentale (22-6 del mattino). Nel Borgo San Giuliano, 3 varchi: via Marecchia intersezione viale Matteotti; via Trai; viale Tiberio intersezione con via San Giuliano.