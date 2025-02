Tredici villette a fuoco, chiuso il processo

Ci era voluto un giorno e mezzo per domare lo spaventoso rogo che nel maggio del 2022 aveva completamente ridotto in cenere 13 villette a schiera in un insediamento turistico nella frazione di Torricella, a Casteldelci. I vigili del fuoco avevano lavorato senza sosta per spegnere le fiamme che si erano sprigionate a causa di un incidente di lavoro verificatosi sul tetto in legno di una delle abitazioni. La vicenda processuale legata all’episodio si è ora conclusa con il patteggiamento - davanti al gup di Rimini - dell’artigiano che quel giorno si era occupato dei lavori di impermeabilizzazione del tetto applicando una guina in catrame mediante fiamma libera, e con l’assoluzione del proprietario della villetta - un pensionato riminese, difeso dagli avvocati Massimiliano Cornacchia e Gilberto Gianni - che si era rivolto al lavoratore chiedendogli di controllare lo stato della copertura.

Definito, in sede extragiudiziale, anche il risarcimento a favore dei proprietari delle villette che erano andate a fuoco. Tutto era cominciato nella giornata di sabato 14 maggio, quando il proprietario di una delle case a schiera si era rivolto ad un artigiano - titolare di una ditta individuale e con una comprovata esperienza nel settore - di venire a casa sua per dare un’occhiata al tetto a causa di alcuni problemi di infiltrazione. L’artigiano era quindi salito in cima all’abitazione e aveva subito individuato subito l’origine del danno. Avendo con sé tutti gli attrezzi, aveva iniziato a stendere la catramina ma durante l’operazione qualcosa era andato storto.

Il fuoco aveva raggiunto un mucchio di foglie ingrossandosi sempre di più fino a innescare un vero e proprio incendio che in poco tempo aveva raggiunto altre 12 villette, facendo accorrere sul posto cinque squadre del 115. Per quella vicenda, erano stati iscritti nel registro degli indagati - con l’accusa di incendio colposo - sia il padrone di casa che l’artigianato.

Quest’ultimo ha patteggiato una condanna, mentre il pensionato riminese ha scelto la strada del rito abbreviato e attraverso i legali ha chiarito la sua posizione, riuscendo quindi a dimostrare la sua estraneità rispetto alle accuse mosse dagli inquirenti. Ciò ha portato ad una sentenza di assoluzione che ha messo fine alla sua battaglia legale.