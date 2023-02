Tremendo schianto sulla Statale Marito e moglie gravi in ospedale

L’impatto, tremendo. Una delle due auto coinvolte nello schianto finisce fuori strada e poi carambola su se stessa. Il grave incidente è avvenuto ieri intorno alle 19 sulla Statale 16, tra Igea e Bellaria. Da una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato provocato da un tamponamento tra le due vetture, una Hyunday Tucson e una Opel. Ad avere la peggio i due giovani, marito e moglie, che viaggiavano a bordo della macchina tamponata, finita fuori strada. La ragazza è rimasta incastrata nell’abitacolo della macchina: sono stati i vigili del fuoco a estrarla dall’auto. La giovane è stata portata subito all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena: si trova in gravi condizioni, ieri sera la prognosi era ancora riservata. A Cesena è finito anche il marito: per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale. Per oltre un’ora è stato interrotto il traffico sulla Statale 16 lungo la carreggiata da Bellaria in direzione Rimini, e la situazione della viabilità è tornata alla normalità solo in tarda serata.