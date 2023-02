Tremila alunni con disturbi dell’apprendimento

Si chiamano disturbi dell’apprendimento e non sono casi rari, tutt’altro. Nel riminese il 6% della popolazione studentesca ne soffre. Tradotto in numeri sono 2.862 i ragazzi e le ragazze cosiddetti Dsa, con disturbi specifici dell’apprendimento. "Si evidenzia un aumento considerevole delle diagnosi e una diffusione significativa dei Dsa – premette l’assessore Kristian Gianfreda –, in linea con le previsioni anche a livello internazionale. Un numero così elevato di studenti con disturbi dell’apprendimento coinvolge una moltitudine di persone, a partire da famiglie, scuole, Servizio sanitario nazionale fino a centri specializzati, associazioni e professionisti".

La rilevazione è stata fornita dall’ufficio scolastico regionale e mostra un quadro in linea con quello regionale. Il 77,9% delle segnalazioni è stato rilasciato dal servizio pubblico, mentre il rimanente 22,1% dal servizio privato. Per l’assessore si pone il tema di come intervenire per sostenere e supportare studenti e famiglie. Per prima cosa è stato attivato lo sportello Dsa (Diversi Stili di Apprendimento) che ha l’obiettivo di fornire sostegno i nuclei familiari con questo tipo di diagnosi, riducendo le situazioni di incertezza e di incomprensione e di diffondere la cultura dell’autonomia negli apprendimenti.

I genitori ai quali viene presentata la diagnosi per il figlio si chiedono cosa possono fare. La risposta si può trovare allo sportello, gestito da EduAction APS in collaborazione con la Neuropsichiatria infantile, responsabile della fase diagnostica, che ha l’obiettivo di fornire alle famiglie tutte le indicazioni e metterle in rete con professionisti, centri qualificati, genitori che vivono la stessa situazione. Un aiuto trasversale che riguarda anche il dialogo scuola-famiglia. "Le attività dello sportello si integrano efficacemente con il Servizio Pubblico grazie ai Piani di Zona e al Servizio Sanitario, creando una bella sinergia di cui sono grato a tutti. Fiammetta, Stefania, Antonio animano quotidianamente lo sportello a supporto di genitori e figli, fornendo quel sostegno e quella vicinanza fondamentale a tenere unita una comunità, a superare la diffidenza verso ciò che ci appare minimamente diverso e differente".

Andrea Oliva