Tremila incidenti sul lavoro. Rimini fanalino di coda in regione

Nei primi sette mesi di quest’anno la provincia di Rimini è l’unica, tra quelle dell’Emilia Romagna, dove gli infortuni sul lavoro sono cresciuti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono saliti da 2.766 a 2.937, con un aumento del 6,2 per cento. Tutte in calo le altre province, Bologna e Ferrara con flessioni addirittura in doppia cifra. I settori con più incidenti, come segnala la Cgil, sono metalmeccanica, logistica e trasporti, ristorazione, commercio. Il motivo? "Probabilmente – dice Francesca Lilla Parco di Filctem Cgil – la causa è da cercare nell’organizzazione del lavoro, ritmi lavorativi pesanti e modelli organizzativi non adeguati. Nel 2023 abbiamo già registrato due infortuni mortali".

Proprio legalità e sicurezza sul lavoro tornano a essere materie di studio per circa mille studenti di sette istituti superiori del Riminese. Dopo l’interruzione per Covid, col nuovo anno scolastico, da questo mese fino a febbraio, riparte il progetto che da oltre venti anni informa gli studenti sui temi delle regole e del valore individuale e sociale del lavoro. Tenuti da 40 operatori formati sul tema, gli incontri sono promossi da istituzioni, sindacati, Ausl, Provincia, Comune, Associazione mutilati e invalidi del lavoro e, da quest’anno, anche dall’Associazione albergatori. Il progetto prevede "un percorso formativo fatto anche di testimonianze in aula e racconti di esperienze concrete sulle conseguenze degli incidenti nei luoghi di lavoro". Gli incontri saranno articolati in tre moduli: legalità sul lavoro, sicurezza sul lavoro, sicurezza incendi e sicurezza in mare. ll progetto rientra tra le azioni sulle quali è impegnato il Comune. "Un’attenzione che si traduce concretamente nella sottoscrizione di protocolli tra i vari enti e soggetti coinvolti – rimarca l’assessore Francesco Bragagni – L’ultimo nel 2022 è stato il Patto per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti di lavori nella provincia di Rimini".

Mario Gradara