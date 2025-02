Tremila libri e un’Apecar per fare il giro del mondo

Antonio Castagnola ha il cuore grande di chi sa volare e far planare in altri fantastici mondi il prossimo. Da una parte il lavoro in Aeronautica, dall’altra il ‘Soccorso letterario’ che nasce a fine 2019, con una domanda semplice: "Abbiamo tanti libri, perché non farli girare?". "L’idea si è fatta più matura – racconta – e la cooperativa bagnini e il comune di Cesenatico hanno iniziato a sostenere questo progetto". Per portare i libri a più persone possibili, Antonio ha acquistato un’Apecar bianca e rossa, che oggi è diventata un faro itinerante di storie. "Arrivano tanti libri, faccio le foto e le condivido su Facebook: poi i libri partono, gratuitamente, per nuove destinazioni". Ad oggi sono più di 3mila i libri fatti circolare dal Soccorso letterario. Contando solo Bellaria Igea Marina, si arriva a più di 500 testi. Proprio a Bellaria, il progetto continua a regalare magia e stupore. Grazie alla collaborazione con Rocco Berardi, presidente della Pro Loco, Castagnola ha portato nelle scuole spettacoli di burattini. Con Micaela Montiglia della libreria Ubik di Bellaria, organizza ‘Una cinquina di libri’, distribuendo testi in diretta e ‘Cassette di libro in regalo’ , iniziativa rivolta alle attività commerciali per avvicinare sempre più persone alla lettura. A Natale un dono speciale: "Ogni anno regalo libri girando con l’Apecar carica di storie". Perché il sorriso dei bambini è il suo motore. Nei reparti pediatrici, con il naso rosso da clown, Antonio trasforma una giornata difficile in un momento di gioia. "Durante queste attività mi sembra di avere i superpoteri", confessa. Forse è questo il suo segreto: seguire il consiglio di Baden Powell e "lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato". Un libro e una risata possono davvero cambiare il mondo. E Castagnola vuole continuare a farlo, rimanendo sé stesso.

Aldo Di Tommaso