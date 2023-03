Trend positivo

Il settore della manifattura in provincia di Rimini è in espansione (+0,4% nel quarto trimestre 2022) nonostante i dati regionali e nazionale siano in flessione rispettivamente del 2,5% e del 2,2%. Le aziende attive nel riminese sono 2.521. Sul fatturato il 69% delle attività dice di avere avuto un aumento la cui variazione media è del 18,%, dovuta per lo più al fenomeno dell’inflazione. Gli ordinativi interni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si riducono dell’11,2% su base annua, mentre quelli esteri dell’11,8%; aumenta invece l’occupazione (+5,1%) negli ultimi tre mesi del 2022.