Treni in tilt: ritardi e cancellazioni

Stop alla circolazione ferroviaria. I disagi provocati dal terremoto non hanno interessato solo l’istruzione, bensì dopo la scossa delle 6.32 hanno provocato, in via precauzionale, anche diversi disagi alla viabilità su ferrovia. La linea Bologna-Ancona infatti è stata sospesa tra Villa Selva e Santarcangelo, prima anche fino a Rimini, dalle 6.45, per permettere ai tecnici di Rfi di verificare eventuali danni. I treni Alta velocità, InterCity hanno quindi subito diversi ritardi e sono state cancellati anche alcuni convogli regionali, con limitazioni del percorso coperti con dei bus sostitutivi in partenza anche dalla stazione di Rimini. La circolazione tuttavia è ripresa regolarmente sempre nella mattinata di ieri, attorno alle 10.25 e non è stata nuovamente bloccata a seguito dell’assestamento verificatosi alle 11.29.