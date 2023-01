"Treni nel caos, più manutenzione sulla Bologna-Rimini"

"Troppi guasti, cancellazioni e ritardi peri passeggeri che viaggiano in treno, causati da problemi tecnici lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini. Serve più manutenzione". A sollecitare Rfi, gestore della rete nazionale delle ferrovie, è Alice Buonguerrieri, parlamentare di Fratelli d’Italia. Che, con un’interrogazione, chiama in causa il ministro delle Infrastrutture. Ricorda la Buonguerrieri che la linea da Bologna a Rimini è frequentata "da un alto numero di pendolari e percorso da numerosi convogli merci". "L’ultimo caso eclatante – aggiunge – risale al 19 dicembre scorso, quando di prima mattina un problema tecnico ha mandato in tilt il traffico ferroviario su questa e altre linee, con conseguenti effetti negativi sulla mobilità ferroviaria regionale ed extraregionale. Ma più in generale, rallentamenti e ritardi sono una costante sulla Bologna-Rimini e questo dovrebbe richiamare l’attenzione di Rfi, il cui compito è garantire la sicurezza della circolazione e assicurare il mantenimento in efficienza della rete stessa".