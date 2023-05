Treni, si torna a viaggiare Riapre la linea con Bologna "Turisti, salite in carrozza"

Da lunedì torna percorribile l’intero tratto ferroviario tra Bologna e Rimini. Questa la bella notizia che attendevano gli albergatori, a partire da quelli che rimborsano il biglietto ai clienti che scelgono le ruote ferrate a quelle in gomma. A Riccione sono oltre una trentina gli alberghi che hanno aderito al progetto Riccione in treno. "Nelle ultime settimane abbiamo subito tanti disagi e disdette di clienti che non sono potuti arrivare perché il tratto ferroviario era interrotto" premette Andrea Ciavatta albergatore e consigliere di Federalberhi Riccione. "Personalmente ho avuto interi gruppi che hanno lasciato le camere vuote. Un collega si è ritrovato una coppia di Bolzano ferma a Faenza, a dir poco arrabbiata. Non si era informata sulle condizioni dei trasporti ed ha deciso di tornare a casa invece che giungere comunque in riviera". Intanto domani si potrà riprendere a viaggiare in treno senza i tempi dilatati delle navette tra Faenza e Forlì, il tratto ad oggi ancora chiuso. La poca distanza tra il giorno della riapertura e il primo vero banco di prova della stagione, il ponte del due giugno, tuttavia non fa ben sperare. "Difficile che riprendano a pieno ritmo le richieste di arrivo in treno - ammette Ciavatta -. Ad oggi non abbiamo queste indicazioni. Anzi la chiusura della tratta ha fortemente rallentato anche le prenotazioni del pacchetto treno-hotel nei mesi centrali dell’estate".

La speranza è che "come ci è stato detto da Trenitalia, già da domani possa partire una forte compagna comunicativa per rilanciare il servizio". Quella di Frecce, InterCity e regionali non sarà una partenza con il botto. I danni provocati dal maltempo hanno seriamente danneggiato alcuni tratti della linea e nonostante i mezzi e le risorse impegnate per ripristinarli in un primo periodo i tempi di percorrenza della Bologna-Rimini potrebbero attestarsi sui 15 minuti di tempo in più rispetto a quelli pre alluvione. Anche il numero dei treni in transito sarà inferiore al passato. Le normali condizioni di esercizio verranno ripristinate gradualmente. Intanto martedì aprirà nella sua lunghezza anche la linea Ferrara-Ravenna-Rimini.

Se gli operatori turistici attendono l’arrivo del treno, c’è anche un mondo di pendolari fortemente penalizzato da quanto il maltempo ha provocato. Per quanto riguarda i treni regionali, saranno da subito disponibili i regionali veloci da Milano ad Ancona fermando a Bologna e Rimini con cadenza oraria salvo incrementarla in alcuni momenti della giornata. Entreranno in servizio in un secondo momento le corse tra Rimini e Imola.

Andrea Oliva