Trenino gratis per il centro storico. Le linee disponibili sono quattro

Da domenica 1 dicembre torna "C’entro Facile", il servizio gratuito che collega i principali parcheggi cittadini al cuore del centro storico, rendendo più accessibile e sostenibile la mobilità durante il periodo natalizio. Introdotto in una versione ampliata già due anni fa, il progetto mira a decongestionare il traffico nelle aree centrali, offrendo una soluzione comoda e gratuita per cittadini e visitatori.

Quattro le linee disponibili:

Linea Celle: dal parcheggio Celle-Sacramora a viale Tiberio (senza fermate intermedie).

Linea Settebello: dal parcheggio Settebello a piazza Tre Martiri (senza fermate intermedie).

Linea Marzabotto: dal parcheggio dell’Anagrafe con fermata intermedia al centro Zavatta (via Zannoni) e arrivo in piazza Malatesta.

Linea Palacongressi: dal Palacongressi all’Arco d’Augusto (senza fermate intermedie).

Il servizio sarà attivo nelle seguenti date: 1 dicembre, 6-7-8 dicembre, 13-14-15 dicembre, e quotidianamente dal 19 dicembre al 6 gennaio (escluso Natale). Nei giorni 26 dicembre e 1 gennaio le corse si svolgeranno solo nel pomeriggio.

Le navette partiranno ogni 30 minuti, dalle 9 alle 12.45 e dalle 15 alle 19.30, con orari ridotti nelle giornate del 26 dicembre e 1 gennaio.

Un’iniziativa che unisce comodità e rispetto per l’ambiente, incentivando la scoperta del centro storico in un periodo particolarmente suggestivo e vivace. Approfittate di "C’entro Facile" per vivere il Natale in città senza lo stress del traffico.