Trenitalia cerca giovani capitreno

Trenitalia Tper è la società che gestisce il servizio di trasporto ferroviario regionale in Emilia Romagna. Con oltre 1.470 dipendenti e la flotta di treni regionali più giovane d’Italia garantisce ogni giorno più di 900 collegamenti. Chi fosse interessato a proporsi come dipendente, può consultare la sezione ‘carriere’ del sito www.trenitalia.com, dov’è possibile inviare candidature spontanee. I curriculum vengono tenuti in considerazione, per eventuali fabbisogni, per 12 mesi. Per le posizioni aperte invece c’è un elenco aggiornato delle offerte di tutte le aziende del gruppo Ferrovie. Offerte che comprendono anche la nostra provincia e il resto della regione, con la selezione di capitreno da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, da destinare a Rimini e anche a Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia. "La figura ricercata – si spiega nell’annuncio – rappresenta il punto di riferimento per i passeggeri a bordo treno. Ha la responsabilità di controllare la regolarità della circolazione del treno, garantendo un servizio sicuro, puntuale e confortevole. Accoglie, orienta e informa i viaggiatori dando indicazioni in modo chiaro, trasparente e professionale, anche in situazioni stressanti. Verifica i titoli di viaggio, ascolta in modo attivo ed empatico i clienti, attivandosi in prima persona per risolvere eventuali criticità". Possono candidarsi giovani diplomati (maschi o femmine) di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti in Emilia Romagna da almeno sei mesi e che conoscano la lingua inglese almeno a livello B1. Ulteriori requisiti richiesti e altri dettagli sulle mansioni sono pubblicati nell’annuncio. Le candidature vanno inviate entro il 21 maggio collegandosi al link https://fscareers.gruppofs.it/jobs.php#1