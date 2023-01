Treno riparte in anticipo, passeggeri lasciati a piedi

Il terremoto di ieri mattina (era inevitabile) ha avuto ripercussioni sui trasporti, in particolare sui treni. Per chi era a bordo nel momento in cui è avvenuta la scossa, è stata una giornata di passione. I disagi hanno riguardato sia la linea tra Bologna e Ancona, dove è stato sospeso per circa due ore il traffico ferroviario tra Cesena e Gambettola (la zona dell’epicentro), sia quella tra Rimini e Ravenna, con uno stop temporaneo dei treni tra Bellaria Igea Marina e Cervia. In tutto sono stati 23 i treni che hanno subito ritardi e cancellazioni, secondo Trenitalia. La scossa avvenuta alle 11,45 ha avuto ripercussioni su 5 Frecce, 4 Intercity e 14 regionali. Alcune treni hanno subito ritardi fino a 90 minuti, altre corse sono state cancellate. In alcuni casi i passeggeri a bordo dei treni cancellati si sono visti mettere a disposizione navette e bus.

Giornata da dimenticare per alcuni passeggeri che ieri mattina si trovavano a bordo del Frecciarossa 8814, della linea Lecce-Milano. Il convoglio, che aveva già accumulato diversi minuti di ritardo quando è arrivato a Pesaro, è stato fermato alla stazione di Rimini per il terremoto. Come per gli altri treni, lo stop si è reso necessario per fare le dovute verifiche. Il treno è arrivato a Rimini intorno alle 12,40, e il macchinista ha comunicato che sarebbe ripartito da qui non prima delle 15,20. Vista la lunga attesa non pochi passeggeri sono scesi dal treno, per mangiare e farsi un giro. Peccato che il Frecciarossa sia ripartito poi da Rimini poco prima delle 14, in netto anticipo rispetto a quanto era stato comunicato. Risultato? Alcuni passeggeri, ritornati in stazione, si sono accorti che il loro treno era già ripartito, con i loro bagagli a bordo. Un disagio nel disagio di una giornata già da incubo. Trenitalita sta facendo verifiche su quanto accaduto.