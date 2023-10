Trenta aziende già colpite dall’interdittiva

Sono controlli costanti e incrociati, quelli attuati da (tanti) anni nella provincia di Rimini, per impedire le infiltrazioni mafiose negli hotel e in altre attività che la malavita organizzata utilizza per riciclare denaro sporco e fare affari. Solo nel 2023 sono state, in tutto, una trentina le segnalazioni inviate dal Comune di Rimini alla Prefettura su altrettante attività sospette. Una volta fatti i dovuti accertamenti, non per tutte è scattata poi l’interdittiva antimafia. Nel 2020 è stato firmato a Rimini il protocollo provinciale "per la legalità e lo sviluppo del settore alberghiero". Un impegno portato avanti dal prefetto Rosa Maria Padovano (in foto). Dal 2020 oggi le interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Rimini sono state 27: nella maggior parte dei casi hanno riguardato proprio gli hotel.