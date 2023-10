Trenta chilometri per la ‘Pattinata con delitto’. Sul lungomare si va a caccia dell’assassino

Trenta chilometri per trovare l’assassino. In Polisportiva comunale l’hanno chiamata Pattinata con delitto. Dopo le cene con gli indizi tra una pietanza e l’altra per arrivare al colpevole, c’è chi unisce sport e indagini. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, si svolgerà domenica prossima su un percorso di 30 chilometri lungo la ciclabile fra Riccione e Rimini, alla ricerca del colpevole per l’uccisione di Alice Ruggeri, al Camping Roller di Riccione. Partenza alle 9,30 da piazzale Roma. I partecipanti provengono da tutta Italia. Riceveranno il materiale all’inizio con i primi indizi, il racconto dell’accaduto e gli interrogatori dei principali sospettati. Il gioco terminerà alla pista dei Giardini a Riccione alle 16,30 con la consegna della scheda delle indagini e i premi per i vincitori. In mezzo tanta strada da percorrere con i pattini su un percorso di media difficoltà con salite e discese. Il tragitto è diviso in 10 tappe con velocità media di pattinata, dove verranno forniti indizi importanti per la risoluzione dell’indagine. Le squadre verranno composte da un minimo di 4 a un massimo di 8 pattinatori con i roller, ma la pattinata è aperta anche ad eventuali accompagnatori in bici. Gli indizi verranno cercati nelle zone del lungomare ed anche in Paese.