Trenta giorni di asfalti Ecco la mappa

Maggio mese di cantieri e asfalti. E’ l’ultimo mese utile per sistemare le strade della zona mare, precisano dall’amministrazione. Per questo gli operai saranno a lavoro in diverse strade. Partiamo dall’isola pedonale dove verrà completata la sistemazione della pavimentazione di viale Dante nella zona compresa tra il palazzo del Turismo e viale Ceccarini. Lo stesso lavoro verrà poi effettuato in viale Corridoni. I lavori inizieranno l’8 maggio. Come avvenuto per la sistemazione della pavimentazione di viale Ceccarini i lavori proseguiranno per microcantieri così da limitare i disagi alle attività e ai pedoni. In una settimana Geat stima di terminare i lavori. "Grazie all’accordo trovato con i privati proprietari delle aree a uso pubblico di viale Dante - dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - potremo sistemare tutto il tratto pedonale che in alcuni punti, non soltanto a ridosso dei pini, è davvero molto pericoloso. Daremo risposte anche in viale Corridoni, dove si trovano numerose attività, ma è sempre stato dimenticato ed è in condizioni indecenti". A partire da martedì le aziende in appalto da Geat apriranno numerosi cantieri nella zona mare. Verrà steso nuovo asfalto in viale Catalani per poi procedere sui viali Leoncavallo, Tasso, Puccini e Corridoni, dove oltre alla sistemazione della pavimentazione pedonale verrà rinnovato il tappetino stradale. Sempre nella zona mare verranno poi fatte delle ‘toppe’ nei punti più degradati di alcune strade. Si tratta dei viali Saffi, Rossini, Perosi, Monti, Mascagni, Donizetti, Cimarosa, Boito, Rapisardi e Pergolesi. Salendo a monte della statale, entro la prossima settimana verrà completata l’asfaltatura di viale Veneto nel tratto tra il cavalcavia dell’A14 e viale Coriano. "Anche in questo caso - sottolinea l’assessore - si tratta di un’opera fortemente attesa dai residenti e non solo visto che viale Veneto è un’arteria stradale molto frequentata e necessitava di un nuovo manto stradale".