Trentamila euro a malati e alluvionati nel nome di Thomas

Una festa tra amici, lì dove sorgeva il Velvet. Una serata per ricordare Thomas Balsamini, l’indimenticato fondatore e gestore dello storico locale, e donare i soldi raccolti con il festival Ultrasuoni, tenutosi a giugno a dieci anni dalla sua morte. Anche se Thomas e il Velvet non ci sono più, continuano a fare del bene. Ben 30mila euro i soldi donati: 20mila all’Ail (l’associazione contro leucemie e linfomi) di Rimini, gli altri 10mila alla Regione per aiutare le persone alluvionate dell’Emilia Romagna.

La serata di consegna delle donazioni si è tenuta domenica a Baldoria, il locale aperto da Manuel Celli a Sant’Aquilina lì dove un tempo c’era il Velvet. È stata l’occasione per fare il bilancio della prima edizione di Ultrasuoni, la tre giorni di musica (e non solo) di giugno che ha avuto come evento clou il concerto degli Skunk Anansie. L’evento, nato e realizzato grazie a 80 volontari, ha visto partecipare oltre 7mila persone. La manifestazione è costata 176.737 euro e l’incasso complessivo tra biglietti, sponsor e donazioni (oltre 33mila euro) ammonta a 210.876 euro. Sono stati donati 20mila euro all’Ail e 10mila agli alluvionati, il resto sarà usato dall’associazione Ultrasuoni per nuove iniziative musicali e di solidarietà. "Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto e aiutato, è stato fantastico", dice Lucia Chiavari, vedova di Balsamini e tra i promotori del festival.