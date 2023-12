Trentamila euro per illuminare il Natale

Una città illuminata a festa. Come e più degli anni scorsi. Da alcuni giorni (l’accensione è avvenuta il 25 novembre) brillano anche anche a Santarcangelo le luminarie di Natale. Il Comune ha investito 30mila euro, per le luci e gli addobbi, in centro storico e nelle frazioni. L’appalto per le luminarie è stato affidato alla ditta Elettrostar, che ha presentato un preventivo risultato più conveniente rispetto alle altre due aziende interpellate dal Comune, tra cui un’altra di Santarcangelo.

Proprio nell’ultimo consiglio comunale, martedì scorso, era stata approvata la variazione di bilancio che, a fronte di maggiori entrate per 180mila euro, ha previsto lo stanziamento di 40mila euro per le iniziative di Natale e Capodanno. Il programma definitivo degli eventi ancora non è stato svelato. Il calendario verrà presentato martedì dalla sindaca Alice Parma e dagli assessori Pamela Fussi ed Emanuele Zangoli insieme a Filiberto Baccolini, presidente della Pro Loco, e Alex Bertozzi, presidente di ’Città viva’ (l’associazione che riunisce i negozi e le attività del centro storico). Di sicuro Santarcangelo festeggerà anche stavolta il Capodanno con piazza, come avviene da qualche anno. E non mancheranno spettacoli, eventi (anche benefici) e concerti. Sono già iniziati i mercatini di Natale, con una trentina di artigiani e designer. Quello di ieri è stato annullato causa del maltempo, ma oggi ci sarà. Organizzati da ’Città viva’, i mercatini ’Bianco Natale’ torneranno nelle giornate 8, 9, 10, 16, 17, 23 e 24 in piazza Ganganelli. Non mancheranno i presepi artistici, nelle grotte e in altri luoghi. "Santarcangelo rilancia il Natale – spiega la sindaca Parma – con un programma ricco, prodotto dall’impegno collettivo dell’intera città e ispirato alla tradizione".