Trent’anni di Fantacalcio Quante sfide tra tifosi al bar Ciao 90

Trattative ’milionarie’ quelle andate in scena al bar Ciao 90, sede della Figicaz, nomignolo che fa il verso alla Figc (Federazione italiana gioco calcio), attribuito alla ’federazione’ del Fantacalcio da un manipolo di appassionati che da trent’anni si sfidano nella storica location di Igea Marina, guidata da Omar Garattoni e Gianluca Dolci. Al bar Ciao 90 si è svolta l’asta del Fantacalcio per il nuovo campionato, appena cominciato: "È la serata più attesa dell’anno, andata avanti fino a tarda notte, in cui si decidono le sorti della stagione...".