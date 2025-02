Trentasei anni fa la storica promozione. Gli eroi del Cattolica di nuovo insieme

Era il 14 maggio 1989 e il Cattolica vinceva il derby contro la Savignanese, in uno spareggio fondamentale per salire dal vecchio campionato di Promozione a quello Interregionale. Una partita storica, giocata al Romeo Neri di Rimini, che giovedì sera ha ripreso vita; però questa volta attorno ad un tavolo per cena. Alcuni dei giocatori cattolichini che scesero in campi quel giorno si sono ritrovati tutti insieme per ricordare quel match e la fantastica annata che culminerà negli anni seguenti con altrettanti successi.

"Quella partita finì 1 a 0 per noi, fu una gioia unica – racconta Domenico Montanari, allora vicepresidente dei giallorossi -. A fine stagione eravamo in testa a pari merito con la Savignanese a 40 punti, fu quindi necessario uno spareggio per designare la squadra che sarebbe salita di serie. In panchina c’era Alberto Bubani e venne deciso tutto dal gol del numero 9 Angelini che nel secondo tempo ribaltò le sorti della gara con un colpo di testa".

E così dopo più di trent’anni i campioni di quel girone A di Promozione si sono ritrovati. "E’ stata una gioia unica – riprende l’ex dirigente -. Ognuno fa un lavoro diverso e qualcuno ha cambiato città e rivedersi dopo tutti questi anni è stato unico. Stiamo organizzando una nuova rimpatriata per quei veterani del Cattolica che questa volta non sono riusciti a raggiungerci".

f.t.