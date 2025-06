TrialGp, arriva il campionato del Mondo

San Marino si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del motociclismo internazionale: la tappa del campionato del Mondo di TrialGp, in programma domani e domenica. Il Titano sarà il palcoscenico di due giornate di pura adrenalina, tecnica ed emozione. L’evento porterà nel cuore del Paese 80 piloti provenienti da tutto il mondo, suddivisi nelle categorie TrialGp, Trial2 e Trial3, pronti a sfidarsi su un tracciato unico che combina ostacoli naturali, passaggi altamente tecnici e paesaggi mozzafiato. Tra i protagonisti più attesi, il leggendario Toni Bou, detentore di ben 37 titoli mondiali nel Trial. "Abbiamo sostenuto con convinzione questo evento – dice il segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri – sin dalla sua presentazione, riconoscendone il grande valore per San Marino". Le competizioni si svolgeranno tra la zona della Baldasserona e l’area spettacolare del Fosso del Re, articolandosi in 12 zone selettive. Al termine di ciascuna giornata si terrà la Power Stage, una prova ad alto contenuto tecnico riservata ai migliori piloti.