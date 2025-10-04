Triangolone, altra sentenza. Le concessioni sono scadute

Il Comune incassa un’altra vittoria al Tar sul Triangolone. L’area che insiste tra il lungomare Tintori e il canale portuale è stato oggetto di sdemanializzazione anni fa, con il passaggio delle superfici dall’Agenzia del Demanio al Comune. La società Zavatta Paolo Giuseppe e Sandro, titolare dell’esercizio Peter Pan, a due passi da piazzale Boscovich, era ricorsa contestando il canone pagato nella prima parte del 2017, quando l’area era passata di mano, e soprattutto si era appellata ai giudici contestando il fatto che con il passaggio dall’agenzia al comune fosse decaduta anche la concessione in essere che la stessa società aveva in precedenza sull’area occupata.

I giudici del Tar non si sono espressi sul canone versato per difetto di giurisdizione, ma si sono invece espressi chiaramente sulla concessione.

Secondo i giudici del Tar, "la sdemanializzazione del cd. ‘Triangolone’, disposta ai sensi dell’articolo 35 Cod. nav., ha fatto venir meno, con effetto ex nunc, ogni rapporto concessorio su di esso eventualmente esistente, dal momento che la concessione di beni pubblici può avere a oggetto esclusivamente beni del demanio ovvero beni del patrimonio indisponibile del concedente e non anche beni del patrimonio disponibile". Il Comune incassa così l’ennesima vittoria al Tar contro i ricorrenti del Tringolone, in attesa delle azioni da mettere in campo per riqualificare l’area.