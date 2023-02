Triangolone: vittoria in porto per il Comune

Passeranno ancora anni prima di vedere la zona del porto di Rimini finalmente riqualificata, com’è già accaduto per il lungomare di Rimini nord e per il tratto da piazzale Fellini fino a piazzale Benedetto Croce. Ma per i giudici del Tar il ‘triangolone’ di fatto "fa già parte del nuovo Parco del mare" e il Comune, che ha acquisito l’area dal Demanio nel 2017, ne ha la piena proprietà e può disporre come crede delle strutture esistenti, compresi i locali che si trovano nella zona. È una sentenza pesante, quella emessa l’altro ieri dal Tribunale amministrativo regionale sul maxi ricorso avanzato da alcuni locali e attività del porto. Il ricorso era stato presentato dagli imprenditori che hanno in concessione i ristoranti La Buca, Strampalato (l’ex Oberdan), Scipulein (l’ex Squero), il locale del pattinaggio, Rimini golf, l’ex discoteca Bahamas (che fa parte da anni del Coconuts) e infine il pub Barge, per il quale l’amministrazione ha già avviato la procedura di esproprio per il mancato pagamento dei canoni. Il contenzioso è stato avviato dagli imprenditori per contestare sia il fatto che il Comune sia diventato proprietario delle stesse attività commerciali, sia per rivedere la durata delle concessioni stesse e bloccare (era il caso del Barge) la demolizione di parti ritenute abusive. Dal 2017 Palazzo Garampi rinnova alle attività l’affitto solo di anno in anno, in attesa di partire con i lavori di riqualificazione. Una situazione che, secondo i gestori delle attività, impedisce loro di poter fare investimenti e lavori, con il rischio poi di perdere la concessione e di conseguenza le loro imprese.

Nella sentenza dell’altro ieri il Tar non solo ha respinto la richiesta urgente di sospendere i provvedimenti del Comune e condannato i gestori a pagare 1.500 euro, ma è andato ben oltre. Per i giudici la zona del ‘triangolone’, che "ospita verde e strutture sportive e di divertimento all’aperto destinate a pubblico servizio, fa già parte del Parco del mare". Sono presenti "alcune strutture commerciali", è vero, che però vanno già comprese nel "più ampio progetto del Parco del mare, in gran parte già realizzato" e destinato a "servizio pubblico per l’intera collettività". Finita qui? No, perché dopo aver respinto il ricorso urgente (se accolto, tutti gli atti del Comune sarebbero stati congelati), a ottobre ci sarà una nuova udienza del Tar per entrare nel merito del contenzioso. Ma per i locali la strada ora diventa tutta in salita. "Nei prossimi giorni – si limita a dire per ora Franco Fiorenza, l’avvocato che assiste i gestori delle attività – valuteremo se fare un ricorso urgente al Consiglio di Stato".

Manuel Spadazzi