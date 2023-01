Tribunale, i processi vanno ancora a rilento

Gli organici della giustizia sempre più ridotti all’osso, con un tasso di scopertura media che a livello regionale si attesta al 25 per cento. E poi i femminicidi, 11 in totale quelli avvenuti nel 2022, che proiettano l’Emilia-Romagna nel secondo posto delle Regioni che detengono questo terribile primato: tre di questi (quelli di Angela Avitabile, Noelia Rodriguez e Cristina Peroni) avvenuti proprio a Rimini. Sono questi alcuni degli argomenti che hanno tenuto banco durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2023, che si è aperta con il discorso del presidente della Corte d’Appello di Bologna, Oliviero Drigani. All’evento era presente tra gli altri, anche il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

A margine della cerimonia, come da tradizione, è stata presentata la relazione dell’anno 2022 sull’amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d’Appello di Bologna. Una relazione che fornisce anche alcuni spunti di riflessione interessanti in merito al tribunale di Rimini. A cominciare dalla questione del personale, in sofferenza nella nostra provincia così come nel resto della Regione. Si parte dell’area amministrativa: sono 62 le persone in servizio, dovrebbero essere 73 e dunque ci sono 12 posti vacanti (ovvero il 16,22%, una delle percentuali più basse a livello regionale). Va un po’ meglio per il personale di magistratura: due i posti vacanti per quanto riguarda gli uffici giudicanti, e uno soltanto per quanto concerne gli uffici requirenti.

Per quanto riguarda i tempi dei processi (uffici di primo grado), nell’8,8% dei casi (percentuale al di sotto della media regionale, che è invece di 11,1%) si va oltre i due anni di durata, mentre nel 14,3% dei casi la risoluzione avviene in un periodo compreso tra uno e due anni. Nel 15,6% dei casi la durata si attesta invece tra i sei mesi e un anno. Nel 61,3% dei casi, infine, il procedimento arriva a conclusione entro sei mesi. Prendendo in considerazione solamente il tribunale monocratico, però, le percentuali cambiano: Rimini si piazza al secondo posto (alle spalle solo di Piacenza) per quanto riguarda la percentuale di processi (il 46,4%) con una classe di durata superiore ai due anni, mentre la percentuale di quelli che si chiudono entro sei mesi (il 21,4%) è al di sotto della media del distretto (che è di 24,2%).