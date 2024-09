Tributo a Velvet e Slego alla Festa de Borg: "Un sabato a tutto rock"

Appuntamento al ponte di Tiberio per un sabato a tutto rock, firmato Velvet. Nel borgo San Giuliano da domani torna la Festa de Borg, dopo sei anni di assenza anche a causa della pandemia. Il tema portante di questa edizione della festa sarà il legame tra Rimini e la musica a partire dai primi anni del ‘900, e uno spazio se lo sono ricavati due locali storici che non ci sono più, il Velvet e lo Slego. Chi ancora oggi porta avanti quella musica e quella tradizione è stato chiamato a rappresentare ben 4 decenni di musica rock. "Avremo a disposizione una bellissima postazione nel parco Marecchia con vista sul Ponte di Tiberio – spiegano gli organizzatori della serata – Stiamo lavorando a una scaletta che toccherà il cuore e i ricordi delle migliaia di ragazzi e ragazze che hanno vissuto in prima persona quegli anni". Dopo il concerto degli Alternative Station, dalle 21 fino a mezzanotte saliranno in consolle Werter Corbelli (tra i primi deejay dello Slego nel 1980), Canella, Fullnelson e Sid, per una serata a tutto rock.