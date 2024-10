Tributo ai Queen al Teatro Nuovo

Questa sera, alle 21, fa tappa al Teatro Nuovo di San Marino la tournée italiana di ’Diego Basso Plays Queen’, progetto ideato dal direttore d’orchestra Diego Basso, che attraversa, grazie alle sfumature della musica pop sinfonica, i brani immortali della band britannica, fondata nel 1970 da Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor, e divenuta una delle più popolari e influenti rock band al mondo. Non un semplice tributo, ma un riarrangiamento completo in versione sinfonica dei brani più noti dei Queen, portato in concerto sui palchi di tutta Italia dall’Orchestra ritmico sinfonica italiana, diretta da Basso, dai vocalist e solisti di Art Voice Academy, Barbara Lorenzato, Sonia Fontana, Claudia Ferronato, Lorenzo Menegazzo, Matteo Simioni, Manolo Soldera, e con la voce lirica del soprano Claudia Sasso. La tournée è inoltre impreziosita dalla presenza sul palco di Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, che nel corso della sua carriera ha avuto modo di suonare con vere e proprie leggende del rock quali Alice Cooper, i Berlin, Michael Bolton, i Judas Priest e i Motorhead. "L’idea di un tributo dedicato a loro – racconta Diego Basso – nasce dall’incontro con lo stesso Brian May con il quale ho avuto il piacere di collaborare".