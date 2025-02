Trionfi da favola, un futuro scintillante

di Carlo

Cavriani

Insomma, non ci siamo fatti mancare proprio nulla.

La domanda sorge spontanea: si tratta solo di una felice coincidenza o è il frutto di una crescita strutturale del movimento sportivo locale? Probabilmente un mix delle due cose. Da un lato, ogni singola impresa è figlia del lavoro, della programmazione e del talento di società, atleti e allenatori. Dall’altro, quando una città esprime un simile fermento in più discipline, è lecito domandarsi se non ci sia un humus favorevole che va oltre il singolo successo.

Una città che vive lo sport a 360 gradi, che investe nella pratica agonistica e che raccoglie oggi i frutti di un lavoro pluriennale.

C’è poi un aspetto che merita attenzione: il legame tra sport e turismo. Rimini è da sempre una delle capitali italiane dell’accoglienza e dello svago, ma da qualche anno ha abbracciato con decisione una vocazione sportiva più marcata. I grandi eventi, le competizioni giovanili, le manifestazioni di livello nazionale e internazionale attirano migliaia di persone, generando un indotto economico importante.

Il successo delle squadre riminesi può dunque fungere da volano ulteriore, valorizzando il binomio sport-turismo e rafforzando l’immagine della città anche al di fuori dei confini estivi.

L’entusiasmo che si respira in questi giorni è la dimostrazione di quanto lo sport possa unire, trascinare e regalare emozioni.

E chissà che questo non sia solo l’inizio. Il movimento sportivo riminese sta dimostrando di avere le carte in regola per essere protagonista a lungo.

Con un territorio che risponde presente, con tifosi sempre più coinvolti e con un sistema che sembra essersi finalmente strutturato per raccogliere successi, Rimini può davvero sognare in grande.