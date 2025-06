Trionfo Marini: pure la Guardia di Rocca esulta

Si è conclusa domenica scorsa la sette giorni del Rally di Albania con la vittoria di Thomas Marini, pilota dellla Guardia di Rocca, del Team Solarys Racing, alla guida della Husqvarna Fe 450. Grande determinazione e concentrazione per Marini che, dal primo giorno di gara ha imposto un ritmo martellante, con un distacco di quasi due ore dal secondo pilota in classifica generale che gli ha permesso di sventolare i colori biancazzurri sul podio a Tirana. "Il comandante e tutti gli appartenenti del Corpo – scrivono dalla Guardia di Rocca – si congratulano con Thomas e con il Team Solarys per il risultato ottenuto. Dimostrazione che il motorsport sammarinese ha piloti in grado di poter competere a livello internazionale come Thomas Marini, che già nel 2024 ha dimostrato le sue capacità diventano Campione italiano del Motorally e Raid Tt". Marini, classe 1997, ha conquistato il gradino più alto del podio alla sua prima partecipazione in un rally internazionale.