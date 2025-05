Tripadvisor, i-Suite Hotel tra i migliori

Rimini conquista un posto d’onore nel panorama dell’ospitalità mondiale grazie a i-Suite Hotel, recentemente premiato da Tripadvisor con il prestigioso riconoscimento Traveller’s Choice Best of the Best. Il noto portale di recensioni assegna ogni anno questo titolo alle strutture che si collocano nell’1% delle migliori al mondo, secondo le valutazioni degli utenti.

In particolare, i-Suite Hotel ha raggiunto il 4° posto nella categoria “Lusso – Italia”, un traguardo che conferma l’eccellenza dell’accoglienza riminese anche in un contesto internazionale. Per la città si tratta di un risultato significativo: non solo per la visibilità ottenuta, ma anche perché testimonia la capacità di offrire un’esperienza di qualità che va oltre il semplice soggiorno turistico.

Il general manager della struttura, Marco Ermeti, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento: "È un orgoglio vedere premiato il nostro impegno quotidiano. La “i” nel nome dell’hotel rappresenta l’“io” dell’ospite, che è sempre al centro delle nostre attenzioni. Questo premio arriva in un momento di crescita, con investimenti strutturali e di servizio in corso, rivolti anche alla clientela locale attraverso ristorante e centro benessere".

Senza scadere nella retorica, il successo di i-Suite dimostra come l’ospitalità possa essere interpretata in chiave contemporanea, mantenendo l’attenzione al dettaglio e al benessere dell’ospite come elementi centrali. In un’epoca in cui l’esperienza personalizzata è sempre più apprezzata, strutture come i-Suite rappresentano un esempio concreto di innovazione e qualità. Rimini, da parte sua, si conferma ancora una volta protagonista della scena turistica nazionale e non solo.