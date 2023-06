Tripadvisor incorona anche l’hotel Golf

Nuovo riconoscimento da parte di Tripadvisor per una struttura ricettiva riccionese. Secondo le recensioni dei clienti, l’hotel Golf è stato premiato con il riconoscimento ‘Travelers’ Choice Hotels’, entrando a far parte, come specifica l’albergo, del 10% dei migliori hotel del mondo. Il premio per il Golf va ad aggiungersi al medesimo riconoscimento ricevuto dall’Hotel Lungomare, sempre di Riccione, e al sesto posto assoluto tra le migliori strutture in Italia ottenuto dall’Hotel Belvedere che continua così a essere tra gli hotel più apprezzati dopo i riconoscimenti ottenuti a più riprese in passato sempre per le recensioni su Tripadvisor.