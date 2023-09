Tripudio di piadina all’Isola Pronte 27 tipologie per tutti i gusti

Conto alla rovescia per la ventesima edizione della Festa della Piadina: domani, sabato e domenica appuntamento con la kermesse tutta da gustare nell’Isola dei Platani e dintorni. Undici le piadinerie, che proporranno 27 tipi diversi di farciture: da appetitose varianti come pancetta croccante, squacquerone dop e peperoni caramellati a classici intramontabili come sardoncini marinati, radicchio rosso e cipolla di troppa. Sarà presente quest’anno anche uno stand gluten free ed anche in questo caso, il gusto non mancherà: scegliendo ad esempio una spianatina vegan con hummus di ceci, olive taggiasche e pomodorini secchi. Il tutto, con il marchio di qualità garantito dal patrocinio del Consorzio della Piadina Romagnola Igp Piadinerie. Non mancheranno altri stand - aperti venerdì sera e tutte le giornate di sabato e domenica - e ovviamente i momenti di intrattenimento, a partire dal connubio con le finali nazionali di Miss Mamma Italiana in piazza Don Minzoni, i folkloristici ‘sciucaren’ al suono delle tradizionali canzoni romagnole ed un tocco di pura poesia dialettale con le rime di Lorenzo Scarponi accompagnate dal suono della fisarmonica di Tiziano Paganelli.

La Romagna dei Libri: autori, editori del territorio e l’omaggio ad Amarcord. Cultura che avrà la principale, interessante appendice, nella rassegna “La Romagna dei Libri”, a cura della Biblioteca Comunale Alfredo Panzini: una serie di presentazione di libri ed incontri con autori ed editori del territorio. Domani dalle 18.30 il piazzetta Fellini. In programma, una dopo l’altra, le presentazioni di due libri, “La storia di Pilar” di Lara Stacchini e “Pirati e corsari nel mare di Romagna (secoli XV-XIX)” di Eraldo Baldini, Oreste Delucca e Davide Gnola. Sabato e domenica altri incontri.