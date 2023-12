"Tris di fiere e un maggio di eventi sportivi"

Un maggio ricco di eventi sportivi ed almeno tre fiere tra le più importanti in giro per l’Europa. L’associazione albergatori, riunitasi martedì pomeriggio per fare il punto della situazione turistico-economica di Cattolica, lancia la sfida al mercato turistico 2024. Con uno sguardo pure all’aumento della tassa di soggiorno, deciso a Palazzo Mancini, ma stringendo un patto in ambito promozionale e commerciale pure con l’amministrazione comunale. "Siamo quasi in linea con il 2022 come flussi turistici – spiega Massimo Cavalieri, presidente associazione albergatori di Cattolica – ma non possiamo dirci soddisfatti rispetto al 2019, l’ultima stagione turistica pre Covid. Ci mancano ancora migliaia di pernottamenti rispetto a quel periodo, dobbiamo fare di più".

Ed ecco le strategie: "Puntiamo convinti su maggio come mese per la destagionalizzazione con il turismo sportivo con tre grandi eventi – continua Cavalieri – il primo sarà Inferno Run, con gara di podismo estremo sulla spiaggia, poi l’oramai definita Gran Fondo degli Squali per le bici e quindi la gara di resistenza a nuoto "Ocean Man". Se poi ci aggiungiamo la Festa dei Fiori ad inizio mese, avremo un maggio davvero importante per destagionalizzare".

Ma l’altra importante notizia dell’assemblea degli operatori sarà la pianificazione delle fiere a febbraio: "Torniamo in fiera e ci torniamo anche con il contributo dell’amministrazione comunale che ci darà una mano – prosegue Cavalieri – il nostro obiettivo sarà un febbraio ricco dove saremo a Bruxelles, Monaco di Baviera e Budapest, ricordando che l’Ungheria è molto importante per noi anche per i collegamenti con l’aeroporto. La sinergia tra pubblico e privato per rilanciare le ambizioni di Cattolica nelle fiere è fondamentale". Ma durante l’assemblea si è parlato anche di tassa di soggiorno naturalmente: "Vigileremo sugli aumenti proposti dall’amministrazione comunale affinché le nuove risorse – conclude il presidente degli albergatori – siano effettivamente investite nel rinnovamento degli arredi e dell’urbanistica, a fine stagione 2024 torneremo a ragionare su tutto questo ed incontreremo di nuovo l’amministrazione comunale". La nuova tassa di soggiorno, con gli aumenti previsti, porterà nelle casse comunali oltre 2 milioni di euro e dunque si tratterà di un tesoretto piuttosto importante da reinvestire per il bene di Cattolica e del suo turismo.

Luca Pizzagalli