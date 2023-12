Tris di medaglie per le birre riminesi: "Abbiamo vinto tra i tedeschi"

Andare in Germania e trionfare al concorso dove si premiano le migliore birre del mondo... In pratica, per il birrificio riminese Beha, è stato come insegnare ai tedeschi – che la birra ce l’hanno nel sangue – come si preparano le ’bionde’. Ma Manuel Celli (nella foto), il titolare, sorride e ci va cauto: "Non esageriamo. Ma siamo molo soddisfatti per come è andata. Anche in passato eravamo riusciti a portare a casa una medaglia, ma questa volta ne abbiamo conquistate ben tre. Tra i birrifici italiani che hanno preso parte all’European beer star di Norimberga, solo uno lombardo è riuscito a conquistarne tre come noi".

L’evento che si svolge a Norimberga da vent’anni premia le migliori birre del mondo. L’European beer star è organizzato dal 2004 dall’Associazione dei Birrifici Privati ed è da tempo diventata una delle competizioni più prestigiose al mondo. Vengono premiate le birre genuine, piene di carattere e di alta qualità. La maggior parte degli stili di birra considerati sono quelli originari dell’Europa, ma possono partecipare tutti i birrifici del mondo. Quest’anno in gara c’erano ben 2356 birre per 74 diverse categorie. Le degustazioni avvenivano in modo anonimo. Alla fine, una giuria internazionale di 150 esperti, composta da mastri birrai, giornalisti specializzati, sommelier della birra e altri esperti, ha degustato le birre valutandone la qualità. Premiando poi le tre migliori birre per categoria, con le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo.

Beha, il birrificio nato 4 anni fa sulle ceneri della storica discoteca Velvet, ha portato a casa due argenti con le birre Gaudio e Kermesse, mentre Euforia ha ottenuto il bronzo. Il 29 novembre scorso i birrifici hanno ricevuto i loro premi alla cerimonia dell’European beer star, durante la fiera BrauBeviale di Norimberga. Per Beha il risultato ottenuto è soltanto un primo passo. "Abbiamo iniziato l’attività solo nel 2020, siamo una realtà ancora molto giovane ma abbiamo grandissima voglia di lavorare e continuare a migliorarci", assicura Manuel Celli. Che intanto ha già battuto, a casa loro, alcune delle migliori birre tedesche.

Andrea Oliva