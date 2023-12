Tris di star dei talent e del web in arrivo

Un tris di star dei talent e del web scalderà oggi Cattolica ed il suo cartellone natalizio per la festa dell’Immacolata. Dai più prestigiosi palchi televisivi e dalle piattaforme social a quello di piazza Primo Maggio, Matteo Romano, Deddy (nella foto) e Valerio Mazzei daranno vita a uno speciale ‘Christmas Show’ per la gioia dei loro tantissimi fan. L’appuntamento con il grande spettacolo live a base di musica e divertimento è quest’oggi alle 18. L’ingresso è libero. "Il concerto è un regalo della Regina di ghiaccio – conferma l’amministrazione comunale – insieme alle tante altre sorprese del ricco calendario di eventi delle feste". Matteo Romano, 21enne originario di Cuneo, salito sul palco della scorsa edizione di Sanremo, ha conquistato il grande pubblico con la canzone ‘Concedimi’ che, con i suoi oltre 4 milioni di streaming, lo ha consacrato tra le star musicali del web. Deddy, pseudonimo di Dennis Rizzi, 21 anni, di Settimo Torinese, ha partecipato alla 20esima edizione di ‘Amici’ dove è arrivato terzo. Durante la partecipazione al talent, ha pubblicato vari singoli che hanno scalato le classifiche italiane: quello di maggior successo è ‘0 passi’. Infine Valerio Mazzei, 23 anni, di Roma, è un cantante, youtuber che, attraverso i palchi virtuali delle piattaforme social, ha rivelato il suo talento per il canto e la recitazione.