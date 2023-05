Trofeo Nicoletti, duemila atleti si tuffano nella piscina di Riccione

Riccione, 31 maggio 2023 - Sono duemila gli atleti pronti a tuffarsi nella piscina olimpionica di Riccione, e vincere. Si chiama Trofeo Nicoletti ed è un evento ormai storico per la Perla verde, giunto alla sua 27esima edizione. Quest’anno i numeri sono importanti tanto da farne il trofeo più partecipato d’Italia con 99 società presenti e più di 2mila atleti iscritti.

La manifestazione sportiva è organizzata da Polisportiva Riccione, in collaborazione con Fin, Federazione italiana nuoto, e Comune di Riccione. Anche quest’anno non mancheranno i grandi nomi del nuoto italiano a partire dagli olimpionici Ilaria Bianchi, Arianna Castiglioni e Federico Poggio, fino ai medagliati agli ultimi campionati mondiali di vasca corta come Costanza Cocconcelli, Lorenzo Mora e Simone Cerasuolo, passando infine per i tanti giovani della nazionale italiana juniores e ragazzi.

Sono attese a Riccione da venerdì a domenica 6mila presenze turistiche tra atleti, tecnici e accompagnatori. “Sono convinto – sottolinea il presidente della Polisportiva Alessandro Nitti - che il trofeo Nicoletti sia il trofeo della città di Riccione per eccellenza, unico nel suo genere, sempre più inclusivo e capace di portare e di aver portato in questi 26 anni una media di 6mila presenze annue con evidenti ricadute positive economiche e turistiche. Questo ci rende fieri e ci da la carica per il futuro. l nostro impegno, con la preziosa collaborazione di tutti coloro che rappresentano il comparto pubblico e ricettivo, sarà quello di migliorarlo ancora di più, allargandolo con sistematicità ad atleti provenienti dall’estero e ampliandolo con eventi collaterali. Durante le giornate di gara sarà osservato un minuto di silenzio a ricordo delle vittime dell'alluvione in Romagna”.

Parteciperanno per il terzo anno gli atleti iscritti alla Finp, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. La città è in attesa della partenza del Trofeo vista anche l’importante ricaduta in termini turistici dell’evento. Lo sport è uno dei settori sul quale l’amministrazione comunale sta investendo. “Stiamo elaborando studi approfonditi su alcuni dei principali eventi sportivi fuori stagione in collaborazione con il Cast, Centro studi avanzati sul turismo dell'Università di Bologna, Campus Rimini e Unirimini Spa – premette l’assessore Simone Imola –. Avremo importanti informazioni per migliorare la nostra offerta turistica e le nostre strutture sportive. Inoltre, grazie al piano Sport e Periferie per l’efficientamento energetico della piscina, stiamo aspettando l’arrivo dei materiali per organizzare un piano dei lavori, e in merito al Pnrr stiamo procedendo agli ultimi dettagli per chiudere il contratto con la ditta che ha vinto l’appalto e, nonostante i tempi tecnici, potremo comunque procedere verso l’affidamento lavori per ampliare il polo natatorio”.