Trofeo nuoto master, in arrivo a Riccione 700 atleti da tutta Italia

Tutti in vasca per la ventesima dizione del Trofeo Nuoto Master Città di Riccione. Da domani a domenica si svolgerà l’evento allo Stadio del Nuoto, organizzato dalla Polisportiva Riccione. Sono attesi in città più di 700 atleti dai 25 anni fino ad arrivare agli over 80. Saranno 74 le società provenienti da tutta Italia. Dopo la seconda posizione della squadra master di Polisportiva Riccione conquistata nell’edizione del trofeo 2023, anche quest’anno oltre 30 atleti di casa proveranno a scalare i gradini più alti del podio. "Riccione, con le sue strutture all’avanguardia, si presenta come una meta ideale per i nuotatori master che scelgono ogni anno il Trofeo Città di Riccione, non solo per le sue caratteristiche sportive ma anche come occasione di vacanza con la famiglia. La città offre molteplici opportunità" dice il presidente della società, Michele Nitti.