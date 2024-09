Tromba d’aria a Torre Pedrera

Una violenta tromba d’aria ieri pomeriggio si è abbattuta sui bagni 60 e 61 di Torre Pedrera. Venti secondi che hanno scaraventato via i lettini delle due spiagge e sradicato gli ombrelloni dalla sabbia. "La tromba d’aria si è fatta largo tra i due alberghi di fronte alla spiaggia e intorno alle 16.30 si è scagliata sul 60 e 61 - spiega Gianluca Grossi, presidente del consorzio di Torre Pedrera -. Le spiagge vicine sono state risparmiate, il disastro è accaduto soltanto qui".

Una violenta tromba d’aria colpisce i bagni 60 e 61 di Torre Pedrera, sradicando lettini e ombrelloni. Intervento immediato per ripristinare la situazione.

Una manciata di secondi in cui sono stati ribaltati lettini, fatto volare via ombrelloni e distrutto i giochi di plastica per i bambini. L’arco d’ingresso al bagno 60 ’Amerigo’ è stato scaraventato a terra dalla furia del vento. In pochissimo tempo la spiaggia ha cambiato volto e la distesa di ombrelloni e brandine arancioni e verdi è volata via. La tromba d’aria ha inghiottito anche un ’moscone’ che era fermo sulla battigia, lanciandolo contro gli scogli davanti alla spiaggia "Ma non c’è tempo per disperarsi - continua Grossi - Non appena il meteo ha dato segni di miglioramento ci siamo subito dati da fare per rimettere a posto tutto. Ci hanno aiutato anche alcuni turisti". I bagnini e gli staff hanno unito le forze per rimettere tutto a posto.