Tronco nel porto canale blocca le imbarcazioni

Un grosso tronco in mezzo alle imbarcazioni nel porto canale. Il maltempo del 18 settembre ha portato un grosso tronco proveniente dalla parte più a monte del rio Melo fin dentro il canale del porto. Il tronco è troppo pesante per galleggiare, infatti ha finito con il bloccarsi sul fondo al centro dello spazio d’acqua. Ma questo ha letteralmente bloccato il canale impedendo la navigabilità. Così alle imbarcazioni da diporto poste a monte del tronco non rimane che starsene ferme in attesa che qualcuno porti via l’albero. A Rimini, un paio di settimane fa, la quantità di legname arrivata in porto aveva bloccato le imbarcazioni. Ma in quel caso a portare la legna era stato il mare. In questo caso, invece, il tronco arriva dalla zona monte del rio e va tolto. In municipio gli uffici preposto si sono già mossi per trovare una soluzione, conferma l’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli. Ma a quanto pare la rimozione non è così semplice vista la posizione in cui si trova. In Comune pensano di poterlo trainare fino ad avvicinarlo alla foce dove sarà più semplice arrivare con mezzi pesanti per prelevarlo. Ma l’operazione rischia di essere più complessa di quanto non appaia. Infatti non è chiara la dimensione del tronco e dei rami. Dunque potrebbe essere necessario spostare le imbarcazioni che si trovano tra la pianta portata dalla piena e la foce, per evitare di danneggiarle o finire per bloccare il tronco in un altro punto del canale.

a.ol.