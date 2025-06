Tropical Coriano: conferme per Pasquini e Barbatosta, protagonisti della promozione

Conferme a raffica in casa Tropical Coriano. Dopo quelle del capitano Anastasi e del numero uno Pollini, arrivano anche quelle di due giocatori chiave della scorsa promozione in casa Coriano. Il club del presidente Marzi ha deciso di proseguire insieme ad Alessandro Pasquini. "Polmoni da maratoneta, fosforo in cabina di regia, un mancino che canta e cuore da leader", descrivono così il centrocampista ex Rimini dalla società corianese. "Nella finale del Romeo Neri’ (quella che è valsa la promozione in serie D contro il Mezzolara, ndr) ha stretto i denti, sfidato il dolore e dato tutto. Nonostante un problema alla gamba sinistra, è sceso in campo, lottando da vero leone fino al 19’ della ripresa, quando il corpo ha detto basta. Ma il cuore, quello no, non ha mai smesso. Il motore del centrocampo resta con noi". Un giocatore di esperienza per mister Scardovi. Ma non solo. Perché nella giornata di ieri il Tropical ha annunciato anche la conferma dell’attaccante Daniel Barbatosta, bomberino crescito nel settore giovanile del Rimini che ormai è diventato grande maturando anche una certa esperienza in categoria. "Se quel palo clamoroso colpito nel primo tempo della finale contro il Mezzolara avesse avuto un esito diverso – ricorda la società – forse ora staremmo raccontando un’altra storia. Sarebbe stato il giusto premio per un ragazzo che, arrivato in corsa, ha dato tutto con impegno, umiltà e qualità. Ma alla fine, la storia che volevamo l’abbiamo scritta comunque. E Daniel ha avuto un ruolo da protagonista". C’è anche lui, infatti, nella festa di qualche settimana fa del Tropical, dopo l’arrivo a Coriano nel mercato di riparazione. Alcuni dei suoi gol, come quello che è valso la vittoria contro il Gambettola allo stadio ’Calbi’, i tifosi del Tropical ancora lo ricordano. Classe 2004, prodotto del settore giovanile corianese, Barbatosta torna ora in serie D, dopo aver già maturato esperienza nella categoria con Sammaurese e Forlì. "Talento, appartenenza e fame: il mix perfetto per continuare il nostro cammino insieme". Nei giorni scorsi la neopromossa aveva anche annunciato il primo ingaggio del nuovo corso mettendo sotto contratto il centrocampista Luca Carnesecchi, altra vecchia conoscenza riminese.