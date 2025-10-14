"Troppa incertezza. Serve il decreto"

"De Pascale ha fatto bene a ribadire al ministro Salvini la necessità di riconoscere un indennizzo ai bagnini che dovessero perdere l’attività con le future gare. Aspettiamo il decreto del governo da mesi". Così Franca Foronchi, la sindaca di Cattolica.

Concorda con la proposta?

"Non sta a me dirlo. I nostri operatori la condividono. Aspettiamo il decreto indennizzi da marzo, ancora non si sa nulla. Non va bene. I Comuni saranno chiamati prima o poi a fare i bandi per assegnare le concessioni della spiaggia, con le difficoltà che questi comporteranno e il rischio di contenziosi. Ci dicano una buona volta cosa dobbiamo fare".

Quante sono le concessioni a Cattolica?

"Ne abbiamo circa 90. E da anni gli investimenti sono fermi, perché gli operatori non hanno ancora certezze. A Cattolica abbiamo approvato da tempo il nuovo piano spiaggia: è tutto fermo a causa di questa situazione".

Nel Pd riminese c’è chi dice ’no’ agli indennizzi ai bagnini.

"Il governo ha promesso gli indenizzi agli operatori: ora passi dalle parole ai fatti".

Per Cattolica è stata un’estate difficile: le presenze dei turisti sono diminuite del 3,4% a luglio, del 2,7% ad agosto.

"Il mese di luglio mi preoccupava molto, l’ammetto. I dati dicono che c’è stato il calo, ma non il tracollo. Tutto sommato la stagione ha retto e gli stranieri sono aumentati. Questo non vuole dire che va tutto bene".

Come si rilancia il turismo?

"Dobbiamo fare la nostra parte, con eventi e interventi di riqualificazione. E i privati devono fare la loro parte. Serve una spinta alla riqualificazione degli alberghi e della spiaggia. L’industria balneare è fondamentale e le gare potrebbero contribuire al rinnovamento delle nostreg spiagge, fissando criteri chiari che tengano conto dei servizi da offrire".

Manuel Spadazzi