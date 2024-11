Troppe buche: lavori al Francolini. Caccia a nuovi parcheggi in centro

Dal centro alle frazioni, al via lavori per 100mila euro per sistemare alcuni parcheggi di Santarcangelo. Uno dei primi cantieri a partire – tra poche settimane – sarà quello al Francolini. Che è messo molto male. Verranno rifatte la segnaletica (in particolare quella degli stalli per i disabili) e alcune aree del manto stradale particolarmente ammalorate. E negli stessi giorni si interverrà anche sull’area di sosta a Stradone. L’intervento più consistente riguarderà il parcheggio di via Martella, a Sant’Ermete, per un importo di 43mila euro. Tra i lavori previsti la riasfaltura, la delimitazione degli stalli – attraverso i cordoli – e il rifacimento della segnaletica. Costerà invece 32mila euro la sistemazione del parcheggio tra le vie Romagnoli, San Vito e Vecchia Emilia, a San Vito. Infine, si interverrà anche nell’area di sosta di via Eduardo Sancisi, tra le vie Ancona e Urbino. Oltre ai lavori di rifacimento verranno piantati 3 alberi e sarà completato il marciapiede, con il completo l’abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori serviranno inoltre a riorganizzare la sosta e gli accessi, tramite nuovi sensi unici.

"L’intervento di riqualificazione dei parcheggi sarà finanziato dagli incassi dei parcheggi a pagamento – precisa la vicesindaca Michela Mussoni – perché siamo convinti che il sistema della sosta debba il più possibile autosostenersi economicamente". E ancora: "La scelta delle aree di sosta su cui intervenire è stata fatta in base ai rilievi dei nostri servizi tecnici e alle segnalazioni dei cittadini".

Nel frattempo l’amministrazione lavora già al piano per incrementare i posti in centro storico, anche in vista della futura pedonalizzazione di piazza Marini. Alcuni posti saranno ricavati riorganizzando la viabilità e altri da accordi con i privati. Lo stop alle auto in piazza Marini non è imminente: passeranno anni prima di veder partire i lavori. Il Comune deve prima trovare 3 milioni di euro, e spera nei finanziamenti della Regione (attraverso il bando per interventi di rigenerazione urbana). Nonostante le critiche e i dubbi delle associazioni di categoria il sindaco Filippo Sacchetti e la giunta stanno andando avanti con il progetto.