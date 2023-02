Troppe buche sulle strade "La colpa è delle imprese"

Basta con le toppe che sono peggio del buco. Palazzo Garampi ha dato uno stop alle aziende bloccando 58 lavori sulle strade della città. Il problema sono gli asfalti. Quando un’azienda compie lavori sui sottoservizi, che siano condotte fognarie, la fibra ottica, le caditoie e così via, a intervento concluso segue la toppa nell’asfalto. Ma non sempre questa viene fatta a regola d’arte. Anzi, stando alla perdita di pazienza degli uffici tecnici del Comune di Rimini, sempre più spesso le toppe si rivelano della trappole dove infilare le ruote della bicicletta o addirittura piegare i cerchi dell’auto. Quando questo accade il cittadino impreca e fa causa al Comune, che così deve pagare due volte, per i lavori, anche se mal fatti, e per i danni recati ai cittadini. Oggi l’amministrazione ha deciso di mettere un freno bloccando ben 58 autorizzazioni per altrettanti lavori, ad aziende che operano sulle strade della città.

Si tratta di sospensioni che il Comune di Rimini ha disposto dopo diverse verifiche eseguite dai tecnici su lavori ritenuti non conformi rispetto al regolamento comunale che detta i requisiti per "l’esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo stradale di proprietà comunale". Quella di Palazzo Garampi è una linea dura, ma necessaria, spiegano dalla giunta visto che al termine delle lavorazioni sui sottoservizi le aziende "spesso lasciano le strade pubbliche in condizioni ben lontane dai requisiti minimi di qualità e sicurezza – chiariscono dal municipio –. Un obbligo che è previsto anche da un regolamento comunale che disciplina criteri e modalità per l’impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e delle aree di uso pubblico". Le segnalazioni dei cittadini sono state sempre più frequenti e dai successivi sopralluoghi i tecnici hanno riscontrato come le lamentele non fossero affatto esagerate. Arrivati a questo punto le aziende vedranno sbloccarsi le autorizzazioni per poter eseguire nuovi lavori dopo avere sistemato le buche lasciate per strada. "Con la sospensione di queste autorizzazioni – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli – abbiamo voluto dare un segnale ben chiaro per migliorare non solo la qualità dei sottoservizi, ma anche un successivo ripristino delle strade più eccellente e conforme alle regole. L’obiettivo non è solo ridurre il rischio dei disagi dovuti ai numerosi tagli degli asfalti, ma anche garantire una maggiore sicurezza dei cittadini che guidano una bici, un monopattino o vanno a piedi e potranno così evitare rischi. Un aspetto che si estende anche a un fattore estetico e di qualità dei materiali usati e che da oggi sarà uniformato per qualsiasi intervento stradale e portato a un livello superiore".

Andrea Oliva