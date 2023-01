"Troppe cattiverie su Giulia e Alessia"

La tragedia di Giulia e Alessia, le due sorelle decedute alla stazione di Riccione in estate, va verso l’archiviazione. Ed ora la sindaca Daniela Angelini apre un processo, in un’aula diversa, condannando il ‘tribunale dei social’. "Rispetto – ricorda la sindaca – sarebbe dovuto significare silenzio, soprattutto nei momenti successivi all’incidente ferroviario che ha strappato la vita a due ragazzine. E avrebbe dovuto significare anche evitare illazioni, ricostruzioni fantasiose su un presunto tentato suicidio, sul presunto stato di alterazione delle due vittime e anche evitare la colpevolizzazione dei genitori". Una tragedia, di quelle che tolgono il fiato, ed invece di fiato se n’è usato tanto, troppo, per commentare incessantemente quanto accaduto. "Tutti a pontificare – contesta la prima cittadina – senza saperne nulla".

Il Comune nei giorni seguenti il dramma fu costretto a bloccare i commenti sulla propria pagina social. Sarebbe stato doveroso il silenzio, "invece no, a migliaia sono voluti salire sulla cattedra dei social, volendo impartire lezioni di morale, su come si fa i genitori, su come si educano e puniscono i figli, dando credito al verosimile senza curarsi se corrispondesse o meno al vero". Accadde anche di peggio. Quando il Comune bloccò i commenti "migliaia di persone cominciarono a commentare la notizia relativa al blocco, un fenomeno degno di essere indagato da psicoterapeuti". Teorie complottiste, lezioni di morale in quello che Daniela Angelini definisce "un delirio collettivo".

"Conforta non poco constatare che la Riccione reale, quella vera e che frequento, composta da persone in carne e ossa, al contrario, ha saputo abbracciare la famiglia Pisanu e rispettarne un dolore che, pur essendo madre, non riesco neppure a immaginare". Oggi la verità giudiziaria è lì, chiara davanti a tutti. "Giulia e Alessia non erano drogate né ubriache, né tanto meno avevano intenzione di uccidersi. Non sarebbe cambiato nulla, il vuoto lasciato dalla loro perdita sarebbe stato comunque incolmabile, però credo che questa verità fosse dovuta alla famiglia". Potrebbe essere chiusa qui, ma la sindaca non si fa troppe illusioni. Il timore è che "dopo mesi di processi nel tribunale di Facebook la memoria di Alessia e Giulia continuerà a essere macchiata dai dubbi e dalle supposizioni", mentre basterebbe leggere quanto scritto dal padre Vittorio la cui speranza è veder nascere l’amore dopo la banalità del male affinché "i nostri angeli non siano arrivati in cielo invano".

Andrea Oliva