"Troppe corse saltate, situazione inaccettabile"

Trasporto pubblico in crisi nel Riminese, con 100 corse saltate al giorno a causa della carenza di autisti. "La situazione in città sta diventando drammatica e insostenibile. Diviene ormai prassi andare sul sito di Start Romagna, non per consultare gli orari del proprio bus, quanto per capire se la corsa che si deve prendere è garantita o meno". E tutto questo per Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia e candidato alle europee, è "inaccettabile e testimonia l’approccio ideologico perseguito dalla giunta guidata da Stefano Bonaccini sul grande tema dell’ambiente. A Rimini i dati del 2021 parlano di una cinquantina di euro di contributo pro capite per garantire il servizio di trasporto pubblico. Questo evidentemente non basta". I disagi dovrebbero rientrare con la fine della scuola, ma "i dirigenti di Start si dimenticano che a settembre si riparte, e senza risposte adeguate c’è il rischio di tornare a quanto accade oggi".