Troppe piogge, vongole a rischio: "Siamo costretti al fermo pesca"

Le forti piogge della settimana scorsa, con il conseguente grande apporto di acqua dolce in mare dalle foci dei fiumi, provocherà il fermo pesca forzato per i vongolari. L’allarme arriva dai presidenti dei due consorzi di gestione molluschi dei compartimenti di Rimini e Ravenna, Michele Castelluccia e Manuel Guidotti. "La quantità di pioggia caduta, paragonabile a quella delle alluvioni precedenti, causerà inevitabilmente abbondanti apporti di acqua dolce in mare, rendendo ancora più critica la situazione delle vongole. Come è accaduto in occasione delle precedenti piene eccezionali e soprattutto negli episodi alluvionali di due anni fa, è verosimile, inoltre, che i materiali trascinati fino al mare (detriti, legname e materiali ingombranti di ogni genere) arrechino rischi seri per la navigazione e danni ingenti alle imbarcazioni e alle attrezzature degli operatori delle marinerie". Le conseguenze sono presto dette: "Questa situazione provoca un fermo pesca forzato, con impatto maggiore nelle aree nelle quali sfociano i fiumi più interessati dalle piene". In chiusura: "La moria delle vongole in Adriatico è un fenomeno acclarato ormai da alcuni anni. Pertanto è necessario lo sforzo straordinario da parte delle istituzioni, a sostegno delle imprese romagnole della pesca, per il danno economico che continuano a subire".