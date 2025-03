"Troppe spese per la pubblicità"

Un appalto per 440mila euro destinati a un operatore che curi ‘pianificazione e delivery pubblicitaria sui principali mezzi di comunicazione nazionali’. È tutto scritto nella delibera 353 pubblicata ieri sull’albo pretorio. Un documento che trova la totale contrarietà di Stefano Paolini, consigliere di Fratelli d’Italia. "Nove mesi per una cifra enorme. Ne vale la pena? Non sarebbe stato più utile destinare quei denari per la sicurezza? O scegliere una strategia per rivitalizzare luoghi e quartieri che chiedono sostegno e interventi? No, meglio spendere 440mila euro per farci pubblicità sui media nazionali. Ma è stata fatta una strategia turistica di comunicazione?".