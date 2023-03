"Troppi 6 milioni per la Vecchia fornace"

"Troppi sei milioni di euro per la Vecchia fornace, che rischia di diventare un buco nero per le finanze comunali. Quella del Comune di destinare risorse ingentissime del Pnrr al suo recupero è una scelta rischiosa, vi erano altri luoghi della città che necessitavano di importanti investimenti, zona portuale ma non solo". L’opposizione si compatta e attacca quello che è uno dei fiori all’occhiello della maggioranza: recupero dell’ex Fornace dei mattoni. "Come noto l’amministrazione ha deciso di destinare le risorse del Pnrr pari a 5 milioni per l’area Fornace – attacca Andrea Silvagni, Ad –. Quel luogo, al termine dei lavori, avrà assorbito risorse pubbliche per circa 6 milioni, e dubitiamo siano sufficienti per la realizzazione di un progetto ambizioso e inoltre genererà importarti spese correnti. Non basta un progetto tecnico sulla Fornace, serve un vero piano, anche economico, per dare a quello spazio una funzione urbana che sia vissuta dai cittadini 7 giorni su 7, dodici mesi all’anno. Solo così questo importante investimento potrà non tradursi in un fallimento".

"Quasi 6 milioni di soldi pubblici messi in... fornace – fa eco il capogruppo dei civici di Lbs Gabriele Bucci –. Per farci che cosa? Con quali obiettivi? È grave che dopo sei anni dall’acquisizione da parte del Comune dell’area, per 360mila euro, non sia stato presentato neppure un progetto di massima".

Lbs ricostruisce la vicenda: "Dal 2017 per la riqualificazione di quel rudere e degli spazi esterni, sono stati destinati 360mila euro direttamente dalle casse comunali per l’acquisto; 100mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza dell’area; ulteriori 315mila dalle casse comunali; 5 milioni di euro dal Pnrr (che non sono in regalo, ma vanno restituiti all’Ue); altri impegni di spesa comunali per retribuire i professionisti incaricati di assistere il personale comunale nella redazione di tutta la documentazione necessaria per l’accesso ai fondi del Pnrr. Una somma – continua Bucci – notevolissima. Che potrebbero non bastare, tra varianti in corso d’opera e spese di gestione".

E ancora: "La giunta attuale non ha deciso cosa fare della Fornace. Si parla di ‘creare spazi e opportunità per lo sviluppo territoriale in termini di servizi e lavoro’. E di ‘possibili riconversioni future’. Si chiariscano destinazioni d’uso e funzioni, e la gestione economica. Ma non si può sempre navigare a vista".

m. gra.