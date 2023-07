"Troppi bazar all’Isola dei platani"

I titolari dei negozi storici dell’Isola dei platani a Bellaria centro protestano per l’arrivo di tanti piccoli negozi bazar. "Fra un po’ tutte le vetrine saranno in mano a questo tipo di attività di bassa qualità – raccontano sui social alcuni commercianti – All’Isola dei platani è sceso il livello dei capi di abbigliamento e non solo. Qualcuno degli storici titolari fuggirà all’estero". I residenti fanno eco ai commercianti: "Perché siamo arrivati a una gestione così dell’Isola? Una volta avevamo delle boutique. Si deve cambiare qualcosa. La gestione dell’Isola deve cambiare, l’amministrazione deve vigilare".